«Что безумнее – танцы на столе или покемоны?» – спрашивает Хендрик Террас в свадебном видео, опубликованном на TikTok.
БОЛЕЕ 45 000 ПРОСМОТРОВ ⟩ Безумства на свадьбе эстонского политика стали доступны в Сети
Политик Хендрик Террас женился на своей возлюбленной Марии Пихлак на прошлой неделе, 17 февраля. Судя по Instagram, она также сменила фамилию на Террас, по крайней мере, в социальных сетях.
Спустя несколько дней пара поделилась некоторыми самыми интимными моментами дня свадьбы на своей странице в социальных сетях.
«Поздравляю вас, красавицы», – пожелала им в комментариях певица Грете Пайя. «Поздравляю!» – написала депутат парламента Луиза Рыйвас.
Теперь же Хендрик Террас опубликова в TikTok видеоклип, на котором запечатлены лучшие моменты свадебного дня. «Что безумнее – танцы на столе или покемоны?» –спрашивает он в подписи к видео.
Всего за день ролик просмотрели почти 45 000 раз.
@elu_terrasega Kumb on hullem - laual tantsimine või pokemonid?🥸 #eesti #hendrikterras #eestitiktok #pulmad ♬ original sound - hendrik.terras