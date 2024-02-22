БОЛЕЕ 45 000 ПРОСМОТРОВ ⟩ Безумства на свадьбе эстонского политика стали доступны в Сети

Политик Хендрик Террас женился на своей возлюбленной Марии Пихлак на прошлой неделе, 17 февраля. Судя по Instagram, она также сменила фамилию на Террас, по крайней мере, в социальных сетях.

Спустя несколько дней пара поделилась некоторыми самыми интимными моментами дня свадьбы на своей странице в социальных сетях.

«Поздравляю вас, красавицы», – пожелала им в комментариях певица Грете Пайя. «Поздравляю!» – написала депутат парламента Луиза Рыйвас.

Теперь же Хендрик Террас опубликова в TikTok видеоклип, на котором запечатлены лучшие моменты свадебного дня. «Что безумнее – танцы на столе или покемоны?» –спрашивает он в подписи к видео.

Всего за день ролик просмотрели почти 45 000 раз.