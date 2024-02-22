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БОЛЕЕ 45 000 ПРОСМОТРОВ ⟩ Безумства на свадьбе эстонского политика стали доступны в Сети

Limon.ee
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Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы.
Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы. Фото: Mihkel Maripuu

«Что безумнее – танцы на столе или покемоны?» – спрашивает Хендрик Террас в свадебном видео, опубликованном на TikTok.

Политик Хендрик Террас женился на своей возлюбленной Марии Пихлак на прошлой неделе, 17 февраля. Судя по Instagram, она также сменила фамилию на Террас, по крайней мере, в социальных сетях.

Спустя несколько дней пара поделилась некоторыми самыми интимными моментами дня свадьбы на своей странице в социальных сетях.

«Поздравляю вас, красавицы», – пожелала им в комментариях певица Грете Пайя. «Поздравляю!» – написала депутат парламента Луиза Рыйвас.

Теперь же Хендрик Террас опубликова в TikTok видеоклип, на котором запечатлены лучшие моменты свадебного дня. «Что безумнее – танцы на столе или покемоны?» –спрашивает он в подписи к видео.

Всего за день ролик просмотрели почти 45 000 раз.

@elu_terrasega Kumb on hullem - laual tantsimine või pokemonid?🥸 #eesti #hendrikterras #eestitiktok #pulmad ♬ original sound - hendrik.terras

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