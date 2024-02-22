Глоба назвала главного счастливчика марта среди знаков Зодиака

Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на первый месяц весны указывает, что зимние январь и февраль, самые сложные месяцы года, ушли в прошлое. В этот период многие знаки Зодиака пережили трудности и перемены, которые март превратит в новые возможности, пишет TopNews.

Вместе с первым месяцем весны, в жизнь всех знаков Зодиака войдет новое дыхание, они обретут новые возможности и успехи, пусть и в разной степени, считает астролог. При этом, эксперт по звездам считает, что одному знаку, несмотря на успехи других, звезды будут благоволить особенно. Так, удача проникнет во все сферы его жизни, удивив и порадовав долгожданными переменами к лучшему.

Таким знаком, судя по прогнозам Тамары Глобы, станут воздушные, умные и дипломатичные Весы.

По ее словам, знак ждет период вдохновения. Весы внезапно ощутят желание встречаться с людьми, начинать новые проекты, попутно купаясь в признательности коллег и руководства. Их интеллектуальные возможности будут на пике, поэтому особых трудностей в решении самых сложных профессиональных задач знак не испытает.

Глоба уверена, что в марте рядом с Весами окажутся члены их команды, близкие и родные, знак будет популярен. Что не помешает ему испытывать подъем романтической привязанности со стороны партнеров.

Во второй половине месяца звезды помогут представителям знака в дальних поездках. В них Весы смогут не просто завязать полезные и приятные контакты, но и сделать несколько открытий, включая новые возможности самого знака, о которых тот ранее не догадывался.

В первой половине марта Весы с пользой могут потратить время на обучение и получение новых навыков – они пригодятся в дальнейшем. А помогут с выбором родственники и давние партнеры, отношения с которыми будут строится на новых принципах.

Затронет март и детей Весов, которые, повзрослев, могут принять решение покинуть дом. Не стоит им мешать в этом, считает Глоба. Родителям-Весам придется испытать гордость за свое потомство, прогнозирует она.