Разведенная Вера Брежнева адресовала Константину Меладзе эмоциональное послание

По всей видимости, экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения после разрыва. В частности, Константин Шотаевич оставил за Верой исполнять все ее хиты. Теперь блондинка активно гастролирует со старым репертуаром. Недавно, например, она выступила в Казахстане, где обратилась к бывшему мужу со сцены, пишет StarHit.

«Мне хочется сказать огромное спасибо очень важному в моей жизни человеку, который является автором большинства песен, исполненных мною сегодня. Это Константин Меладзе. Пусть до него долетит моя благодарность!» – расчувствовалась 42-летняя Брежнева.

Пока неизвестно, что послужило причиной расставания супругов. Зато за началом их романа наблюдала вся страна – тогда, в нулевых, Вера была солисткой сексапильного трио «ВИА Гра». Брежнева не подтверждала слухи о романе с женатым продюсером. Об измене Меладзе первой заговорила его жена Яна Сумм.

«В 2005 году я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам – это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», – делилась Яна.

Так что за Верой Брежневой прочно закрепился образ разлучницы, и многие открыто злорадствовали, узнав, что ее семейная жизнь с продюсером не состоялась. Певица ответила на негативные комментарии.

«Все, что вам нравится во мне – это вы! Все, что вам не нравится во мне, это тоже вы! Во мне, как в зеркале, отражаются миллионы, и каждый видит во мне себя, свои сильные и слабые стороны, страхи и желания. Все, что восхищает и раздражает, все, что притягивает и отталкивает, что возбуждает и умиляет – это все вы! Смотрите в меня, ищите себя», – рассуждала исполнительница недавно.