ГОРОСКОП НА 23 ФЕВРАЛЯ ⟩ Близнецам день обещает множество дел, а Водолеи почувствуют прилив сил

Стрелец

Сохраняйте спокойствие, даже если все идет не так, как вы ожидали. Сегодня вас ждет немало сюрпризов, в том числе неприятных, но события дня не будут иметь долгосрочных последствий и вскоре просто забудутся. Не всегда легко поладить с окружающими, чаще обычного возникают разногласия. Но вам удается быстро сгладить острые углы, наладить отношения со всеми. Некоторые Стрельцы помирят тех, кто был в ссоре, подскажут друзьям, как решить какие-то личные проблемы. На исходе дня могут появиться отличные идеи.

Козерог

Возможны какие-то неожиданные события, перемены на работе и дома. Это подходящий день для того, чтобы найти применение тем талантам и знаниям, которые вы раньше считали бесполезными. Часто для того, чтобы добиться успеха в каком-то деле требуется куда меньше времени, чем вы рассчитывали. Влюбленные представители знака могут оказаться в непростой ситуации. Потребуется время, чтобы разобраться, что к чему. Но вы обязательно с этим справитесь и восстановите гармонию в отношениях. Важно не падать духом и не терять оптимизма.

Водолей

Удачный день. Вы чувствуете прилив сил, понимаете, что готовы взяться за дела, к которым раньше не решались подступиться. Вы со многим справляетесь быстро, поэтому успеваете больше, чем ожидали. Благоприятный день для поездок, особенно романтических. Вы хорошо проведете время с любимым человеком. Тем, кто хочет завязать интересные знакомства, стоит проявить инициативу. Не исключено, что попытается восстановить отношения тот, кто когда-то был вам очень дорог. Тут только от вас зависит, что будет дальше.

Рыбы

Этот насыщенный день приносит события, которые трудно оценить однозначно. То, что сейчас кажется неприятностью, досадным недоразумением, может положить начало важным переменам к лучшему. Не спешите принимать решения; лучше немного подождать и понаблюдать. Во второй половине дня стоит выделить время для отдыха: вам потребуется небольшая пауза, чтобы восстановить силы. Можно поговорить о будущем с людьми, опыту и знаниям которых вы доверяете. Не исключено, что вы получите отличные советы, а чуть позже и реальную помощь.