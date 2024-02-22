В феврале прошлого года Ольга Орлова родила дочь Аню. Фанаты долго не верили в то, что 45-летняя экс-солистка «Блестящих» сама выносила малышку. Сетевые сыщики пытались искать «накладной» живот и другие подсказки, но все безуспешно, пишет Womanhit.
ВИДЕО ⟩ Ольга Орлова поделилась милым видое с первыми шагами ее дочери
Недавно Орлова отметила первый день рождения дочери, но и тут нарвалась на хейт. Фолловеры завалили звезду вопросами о том, почему малышка до сих пор не ходит. Артистка попыталась объяснить, что все дети развиваются по разному, а потом просто пожаловалась Ксении Бородиной. Ведущая «Дома−2» является крестной матерью Ани.
На удивление многим фанатам, оказавшись в руках Бородиной, Аня сразу же сделала первые шаги.
«Ура! Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной Ксении Бородиной, как все случилось», – написала Орлова в личном блоге.