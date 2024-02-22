ВИДЕО ⟩ Ольга Орлова поделилась милым видое с первыми шагами ее дочери

Недавно Орлова отметила первый день рождения дочери, но и тут нарвалась на хейт. Фолловеры завалили звезду вопросами о том, почему малышка до сих пор не ходит. Артистка попыталась объяснить, что все дети развиваются по разному, а потом просто пожаловалась Ксении Бородиной. Ведущая «Дома−2» является крестной матерью Ани.