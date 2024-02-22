Не уделял должного внимания гигиене: у мужчины в носу обнаружили нечто ужасающее

Пациент чувствовал себя странно с октября, но только когда 9 февраля его лицо и губы набухли, он обратился за помощью к медикам, пишет First Coast News.

«У меня началось носовое кровотечение, постоянное носовое кровотечение», - вспомнил он. Я даже не мог встать, чтобы пойти в ванную, чтобы из носа не пошла кровь. Когда пришел на обследование, врач сказал: «Я вижу движение»».

Доктор Дэвид Карлсон рассказал, что он исследовал нос мужчины с помощью камеры и обнаружил десятки личинок, которые питались внутренней частью носа и полости пазух. Они выделяли экскременты, что привело к воспалению у мужчины.

«По размерам есть отличия, но самые большие из них были размером с кончик моего мизинца», - сказал Карлсон об отвратительных вредителях. «Внутри носа были суетившиеся и искавшие места для кормления личинки, а также другие, закопавшиеся в ткани».

Карлсон сказал, что его команда пыталась удалить насекомых с помощью отсоса, но когда он засорился, они использовали разные инструменты, чтобы извлечь их.

Издание поделилось кадрами из операционной, на которых видно, как ползают ужасающие личинки.

«Они были прямо у его черепа, прямо под мозгом, если бы они прошли сквозь него, это могло бы его убить», - объяснил Карлсон.

Их отправили на исследования к эпидемиологу.