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Женщина думала, что помогает своей дочери, а в итоге лишилась крупной суммы денег

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Фото иллюстрированное.
Фото иллюстрированное. Фото: Shutterstock

Аферисты, мошенники и воры стали более активно проявлять себя и сейчас ведется большая работа по повышению осведомленности, чтобы люди знали, как не попасть в их ловушку. Но бессердечные воры стали все более хитрей и коварней, пишет Naine.

84-летней польской женщине раздался странный телефонный звонок, после чего она без колебаний собрала свое золото и отдала его бандитам. Конечно, в тот момент она не знал, что ее благородством воспользовались мошейники.

Польская полиция бьет тревогу и просит людей быть предельно осторожными.

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