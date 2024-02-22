«Это ужасно»: Натали Портман впервые прокомментировала развод с мужем-предателем

Звезда Голливуда подтвердила разрыв с возлюбленным, который изменял ей, в начале этого года. Впрочем, ни Портман, ни Мильпье не комментировали развод. В интервью изданию Vanity Fair актриса приоткрыла занавес личной жизни. Знаменитость дала четко понять, что не планирует освещать на публику подробности разрыва с возлюбленным. Натали Портман также добавила, что негативно относится к чрезмерному вниманию к ее личной жизни.

«Это ужасно, и у меня нет желания подогревать интерес к этому», – резко ответила артистка.

Отметим, Натали Портман и Бенжамин Мильпье прожили в браке 11 лет. За это время у них родилось двое детей – сын и дочь. Однако летом прошлого года стало известно, что танцор изменял артистке с молодой эко-активисткой. Портман не смогла простить возлюбленному измену и ушла от него.