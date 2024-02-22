От политиков до общественных деятелей: последствия скандала с Анной Леванди в СМИ

В среду разразился скандал с тренером по фигурному катанию Анной Леванди, которую обвинили в злоупотреблениях своих полномочий. В частности, в Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (ЭФАСЭ) поступили заявления, в которых бывшие ученики и их родители обвиняют Леванди в моральном и физическом насилии.