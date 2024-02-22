«В обществе нагнетается истерия, при этом "убивают" хорошего человека», – пишетв в Твиттере Яанус Рахумяги, рассказывая о разразившемся в среду скандале с Анной Леванди. Какое мнение у политика Эвелин Сепп и преподавателя спортивной школы Audentes?
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От политиков до общественных деятелей: последствия скандала с Анной Леванди в СМИ
В среду разразился скандал с тренером по фигурному катанию Анной Леванди, которую обвинили в злоупотреблениях своих полномочий. В частности, в Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (ЭФАСЭ) поступили заявления, в которых бывшие ученики и их родители обвиняют Леванди в моральном и физическом насилии.