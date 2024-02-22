ВИДЕО С МЕСТА ПОЖАРА ⟩ «Тошнит и болит голова!» Работников торгового центра Kristiine преследует тревожный запах гари

«Внезапно раздался сигнал тревоги, и мы все выбежали», – вспоминает работник торгового центра Kristiine в четверг утром после сильного пожара, случившегося накануне. Запах гари продолжает мучить персонал и день спустя. «У меня до сих пор болит голова», – говорит один из сотрудников торгового центра.