«Внезапно раздался сигнал тревоги, и мы все выбежали», – вспоминает работник торгового центра Kristiine в четверг утром после сильного пожара, случившегося накануне. Запах гари продолжает мучить персонал и день спустя. «У меня до сих пор болит голова», – говорит один из сотрудников торгового центра.
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ВИДЕО С МЕСТА ПОЖАРА ⟩ «Тошнит и болит голова!» Работников торгового центра Kristiine преследует тревожный запах гари
В среду после полудня центр тревоги получил сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine. На место происшествия прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы.