Чт, 22.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО С МЕСТА ПОЖАРА ⟩ «Тошнит и болит голова!» Работников торгового центра Kristiine преследует тревожный запах гари

Катрин Луст Кетлин Крузе
,
Copy
Магазин Jysk в торговом центре Kristiine.
Магазин Jysk в торговом центре Kristiine. Фото: Katrin Lust

«Внезапно раздался сигнал тревоги, и мы все выбежали», – вспоминает работник торгового центра Kristiine в четверг утром после сильного пожара, случившегося накануне. Запах гари продолжает мучить персонал и день спустя. «У меня до сих пор болит голова», – говорит один из сотрудников торгового центра.

В среду после полудня центр тревоги получил сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine. На место происшествия прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы.

Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что пожар возник в складском помещении на стороне торгового центра, которая выходит на железнодорожные пути. По словам руководителя торгового центра Kristiine Кристьяна Маарооса, от пожара пострадал склад мебели, но дым распространился и на зону обслуживания клиентов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх