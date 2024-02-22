Таллиннский флорист и стилист Татьяна Фитания пришла в студию Limon LIVE в образе невесты, украшенном живыми цветами. «Для этого мне потребовалось поработать с 9 утра», – призналась героиня свежего выпуска онлайн-шоу. Кто, как не она, знает, как оживить цветами любое мероприятие и какие тренды сейчас в моде.
LIMON LIVE ⟩ «Я делала букет для однополой пары!» Татьяна Фитания рассказала о свадебных трендах этого года
Татьяна Фитания – женщина, которая цветет, – цветочным декорированием она занимается уже 13 лет. Стилист-флорист признается, что подпитывается энергией из цветов. Она украшает цветочными композициями юбилеи, корпоративы, свадьбы и другие торжества. Впрочем, с помощью цветов можно не только делать изысканные декорации, но и придавать изюминку невесте, жениху, а также гостям мероприятия.
С сожалением Татьяна Фитания отмечает, что количество пышных свадеб в нашей стране уменьшается. «Многие пары стали расписываться тихо, и только через какое-то время сообщать об этом своим родственникам. И даже те, кто свадьбы устраивает, делают это в очень тесном кругу», – говорит Фитания.
Она отмечает, что свадьбы играть надо ярко и пышно – и лучше, чтобы на этой свадьбе гуляло как можно больше народу. Ведь, по словам, флориста, чем больше вам народу пожелает счастья, добра и радости – тем больше вам этой положительной энергии и вдохновения хватит на супружескую жизнь.
Не только наряды и декорации, но и место проведения свадьбы нужно подбирать, отталкиваясь от индивидуальности пары. «Каждую пару я спрашиваю, нужна ли классика, или мы будем использовать новые тенденции, – рассказывает Татьяна Фитания. – С прошлого года идет интересная тенденция ярких нарядов для невест: и оранжевые, и красные, и желтые, и сине-васильковые. Конечно, и белая классика остается, корсеты возвращаются в моду, большие бретели, оформленные, кстати, цветами».
Свадебным трендом 2024 года можно считать цвет под романтичным названием «персиковый пух». Татьяна Фитания продемонстрировала этот цвет в студии на платье ведущей. «Этот цвет включает в себя персиковый, оранжевый и немного розового оттенка», – говорит специалист.
Стилист отмечает, что в свадебную моду в этом году также возвращаются образы 70-х годов: «И брючные костюмы, и комбинезоны различных оттенков – яркие принты и однотонные палитры. Не обязательно невесте надевать классическое платье, можно подыскать себе наряд а-ля 70-80-е и быть в тренде этого года!»
Что же касается украшения своего образа живыми цветами, тут лучше обратиться за советом к опытному флористу. «Каждый цветок имеет свое время, сколько он может простоять без воды, – говорит Татьяна Фитания. – А прежде, чем поставить цветы вечером после торжества в вазы, корешки надо обязательно подрезать ножницами».
Многие считают, что цветы быстро вянут из-за того, что они сделаны с плохой энергетикой. Фитания подтверждает, что отчасти это так. Даже то, в каком состоянии делал букет флорист, влияет на его срок. Татьяна Фитания отмечает, что букеты, которые делают на заказ для конкретного человека, стоят, как правило, намного дольше, чем те, которые вы берете с прилавка, где покупателей ожидают уже готовые цветочные композиции. А все потому, что делают их без особых эмоций, на потоке.
Стилист-флорист признается, что в своей практике доводилось ей украшать и однополую свадьбу. «У меня был такой опыт, – подтверждает Фитания. – Такая пара у меня была одна, причем, еще несколько лет назад, когда в Эстонии еще не был подписан этот закон. Свадьба проходила у нас в Эстонии, только она была не зарегистрирована на государственном уровне. Меня пригласили как флориста, и букет я делала тоже».
Татьяна вспоминает, что тогда свадьбу играли два молодых человека, а букет им делала из алых роз. «Это была необычная компания, но мне было вполне комфортно, люди от души веселились. Со свадьбы я ушла в приподнятом настроении, остались только положительные эмоции, хоть я, конечно, за союз мужчины и женщины», – говорит Татьяна Фитания.
Если свадебный букет должен обязательно быть составлен из живых цветов, то в цветочные арки флорист рекомендует добавлять и искусственные. «Одну из последних арок я делала из цветов гостей, которые они предварительно заказывали у меня – мы подбирали сорта под стилистику мероприятия, – говорит Фитания. – Это удобный вариант еще и потому, что многие цветы у нас не продаются, они используются лишь в свадебной флористике».
Как украсить свою свадьбу или другое торжество цветами, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE. Цветите и благоухайте в преддверии наступающей весны, как это делает флорист Татьяна Фитания.