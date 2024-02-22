LIMON LIVE ⟩ «Я делала букет для однополой пары!» Татьяна Фитания рассказала о свадебных трендах этого года

Татьяна Фитания нашла на платье ведущей розу самого модного нынче цвета. Фото: Konstantin Sednev

Стилист отмечает, что в свадебную моду в этом году также возвращаются образы 70-х годов: «И брючные костюмы, и комбинезоны различных оттенков – яркие принты и однотонные палитры. Не обязательно невесте надевать классическое платье, можно подыскать себе наряд а-ля 70-80-е и быть в тренде этого года!»

Что же касается украшения своего образа живыми цветами, тут лучше обратиться за советом к опытному флористу. «Каждый цветок имеет свое время, сколько он может простоять без воды, – говорит Татьяна Фитания. – А прежде, чем поставить цветы вечером после торжества в вазы, корешки надо обязательно подрезать ножницами».

Татьяна Фитания в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Многие считают, что цветы быстро вянут из-за того, что они сделаны с плохой энергетикой. Фитания подтверждает, что отчасти это так. Даже то, в каком состоянии делал букет флорист, влияет на его срок. Татьяна Фитания отмечает, что букеты, которые делают на заказ для конкретного человека, стоят, как правило, намного дольше, чем те, которые вы берете с прилавка, где покупателей ожидают уже готовые цветочные композиции. А все потому, что делают их без особых эмоций, на потоке.

Студия Limon LIVE Фото: Konstantin Sednev