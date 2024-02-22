По случаю предстоящей 106-й годовщины Эстонской Республики Научный центр AHHAA и культурная столица Европы город Тарту удивили Эстонию самым большим ледовым флагом в истории. Накануне в полночь каток площадью 700 квадратных метров в центре Тарту раскрасился сине-черно-белыми цветами.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жителей Эстонии удивили ледовым флагом: такого еще никогда не было!
«Каток на Ратушной площади Тарту очень популярен среди жителей и туристов», – сказал член член правления AHHAA Пильви Кольк. – Вместе с культурной столицей мы решили сделать творческий и фантазийный символический сюрприз для Эстонии по случаю Дня независимости».
Акция по изготовлению ледяного триколора длилась несколько часов, а появился он на льду в ночь со среды на четверг.
«Самый большой эстонский флаг символизирует важность Тарту как культурной столицы Европы и Южной Эстонии на карте Европы», – сказала руководитель отдела информации и маркетинга культурной столицы Европы Тарту Марили Вихманн. – Это год, когда глаза Европы обращены к нам. Мы достойно отметим это в предстоящую годовщину Эстонской Республики».