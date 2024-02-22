Cемейную блогершу-миллионницу приговорили к 60 годам за пытки и издевательства над детьми

BBC cообщает, что в суде прокурор штата Юта Эрик Кларк заявил, что двое детей Франке, которым в то время было 9 и 11 лет, жили в «концлагерной среде», и назвал женщину серьезной угрозой для общества.

Руби Франке, американский блогер и мать шестерых детей, чей YouTube-канал насчитывал более 2,5 миллионов подписчиков, была приговорена к 60 годам тюремного заключения.

За фасадом «идеальной семьи» скрывалась шокирующая реальность.

В роликах Франке показана типичная мормонская семья из пригорода, которая вместе готовит, общается и занимается уроками. Но в 2020 году у подписчиков возникли подозрения, когда один из сыновей Франке упомянул, что его заставили спать на полу в течение семи месяцев после того, как он разыграл своего младшего брата. В 2020 году парня снова наказали, на этот раз его вынудили спать на мешке фасоли.

Зрители YouTube просмотрели все видео и указали на другие тревожные и противоречивые методы, которые использовала Франке: отказ от еды, угроза отрубить голову игрушке и «отмена» Рождества в качестве наказания.

Петиция с требованием провести расследование собрала тысячи подписей, и было вызвано агентство по защите детей штата Юта.

Франке и ее муж поначалу отвергали критику и говорили, что некоторые из их роликов были вырваны из контекста.