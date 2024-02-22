В США блогершу-миллионницу из штата Юта Руби Франке, которая вела популярный YouTube-канал о воспитании детей, приговорили минимум к четырем годам заключения за издевательства и жестокое обращение с собственными детьми – она бросала дочь в кактус и мазала детям раны перцем, пишет Mixnews.
Cемейную блогершу-миллионницу приговорили к 60 годам за пытки и издевательства над детьми
BBC cообщает, что в суде прокурор штата Юта Эрик Кларк заявил, что двое детей Франке, которым в то время было 9 и 11 лет, жили в «концлагерной среде», и назвал женщину серьезной угрозой для общества.
Руби Франке, американский блогер и мать шестерых детей, чей YouTube-канал насчитывал более 2,5 миллионов подписчиков, была приговорена к 60 годам тюремного заключения.
За фасадом «идеальной семьи» скрывалась шокирующая реальность.
В роликах Франке показана типичная мормонская семья из пригорода, которая вместе готовит, общается и занимается уроками. Но в 2020 году у подписчиков возникли подозрения, когда один из сыновей Франке упомянул, что его заставили спать на полу в течение семи месяцев после того, как он разыграл своего младшего брата. В 2020 году парня снова наказали, на этот раз его вынудили спать на мешке фасоли.
Зрители YouTube просмотрели все видео и указали на другие тревожные и противоречивые методы, которые использовала Франке: отказ от еды, угроза отрубить голову игрушке и «отмена» Рождества в качестве наказания.
Петиция с требованием провести расследование собрала тысячи подписей, и было вызвано агентство по защите детей штата Юта.
Франке и ее муж поначалу отвергали критику и говорили, что некоторые из их роликов были вырваны из контекста.
Популярность канала начала падать, и канал был удален в 2022 году, в тот же год Франке и ее муж разошлись.
После этого Франке стала появляться в видеороликах мисс Хильдебрандт – консультантом и лайф-коучем – на ее сайте ConneXions Classroom.
Однако вне камер дети Франке продолжали подвергаться жестокому обращению. В частности, их связывали, били и пинали, не кормили и заставляли работать на улице летом под палящим солнцем до солнечных ожогов на коже, а раны лечили кайенским перцем и мёдом, – согласно полицейским отчетам.
В соглашении о признании вины Хильдебрандт заявила о случае, когда одну из дочерей Франке она заставила «несколько раз прыгнуть в кактус».
Франке говорила своим детям, что они «злые и одержимые» и должны «покаяться».
Бывший муж Франке Кевин Франке через своего адвоката попросил до начала слушаний вынести максимальный приговор и назвал насилие, которому подверглись его дети, «ужасным и бесчеловечным».
Арест Руби был произведен после того, как её 12-летний сын Рассел вылез из окна дома и прибежал к соседу, чтобы попросить поесть. По словам мужчины, мальчик выглядел испуганным и истощенным, а на его руках и ногах были обрывки скотча. Сосед вызвал полицейских, и те по приезду обнаружили на теле ребенка раны, а также симптомы недоедания. В доме правоохранители нашли 10-летнюю дочь блогера Еву, которая выглядела истощенной. Детей доставили в больницу. Вскоре стало известно, что под опеку социальных служб передали четверых детей.
Руби и ее партнеру по подкастам Джоди Хильдебрандту были предъявлены обвинения по двум пунктам в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Оба получили по 60 лет.