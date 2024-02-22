ВИДЕО ⟩ Неизвестный злоумышленник слил в канализацию 2,5 миллиона евро

Неизвестный злоумышленник проник на территорию винодельни «Cepa 21» в регионе Рибера-дель-Дуэро, что в центральной Испании, и открыл краны на огромных резервуарах с вином. В результате около 60 тысяч литров элитного напитка стоимостью 2,5 млн евро вылилось в сточную канализацию. Об этом инциденте сообщает издание Barron's.

На обнародованном видео с камер наблюдения можно увидеть, как неопознанный человек в капюшоне бегает от одного резервуара к другому, открывая вентили. По подсчетам винодельни, объем слитого вина мог бы заполнить до 80 тысяч бутылок.

По мнению директора предприятия Хосе Моро, злоумышленник четко знал, как работает система и как открыть резервуары.

«Это акт разрушения просто ради развлечения со стороны неадекватного человека, управляемого ненавистью. Все указывает на то, что он хорошо ориентировался на территории», - заявил Моро.

Полиция открыла уголовное дело по факту причинения винодельне значительного материального ущерба. Правоохранители изучают записи камер наблюдения в поисках каких-то зацепок относительно личности злоумышленника и его мотивов, ведь во время взлома с территории предприятия ничего не исчезло.

Сотрудники и владельцы «Cepa 21» поражены от увиденного. Напиток выдерживался в бочках не один год, и его уже невозможно повторно изготовить или восстановить, поэтому убытки для компании - колоссальные.