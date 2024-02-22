Хозяйка небольшого продуктового магазина в Лихула Пярнумаа протянула руку помощи покупателю, и не факт, что другие поступили на ее месте также. Доброе дело не останется незамеченным, пишет Naine.
«Приходите, конечно, двери открыты!»: Добрый жест хозяйки магазинчика помог эстонскому мужчине
Мати Пыдра учитель игры на музыкальных инструментах, проживающий в Лихула, опубликовал в социальной сети благодарственный пост, в котором поблагодарила Лидию - владелицу небольшого продуктового магазина Kõhurõõm.
Мати рассказал, что день у него был тяжелым и за работой он не заметил, что уже наступил вечер, а его холодильник пуст. Магазин здании, где он работал уже закрылся как час назад. Мужчине по состоянию здоровья важно питаться регулярно и нельзя упускать прием пищи. Что бы не возникли проблемы Мати решил позвонитьхозяйке магазина и попросить о помощи. «Лидия сразу сказала, что проблем нет, я в магазине и двери открыты», – рассказал Мати. «Я спустился вниз, запасся продуктами на несколько дней, а потом решил взять несколько несколько пирожков, что бы сьесть завтра с утренним кофе», – говорит мужчина, но как оказалось, что их купить ему не удалось. «У них заканчивается срок годности, возьмите их так, а лучше будет если вы все заберете», – удивила своей добротой хозяйка магазина упаковала для Мати с собой десяток хлебобулочных изделий.
«Именно благодаря этой выпечке маленький магазинчик всегда должен оставаться вместе с хозяйкой», – уверенно сказал благодарный Мати и похвалил клиентоориентированность мелких производителей, которую не могут предложить крупные предприятия. «Сравнить наш малентких Gross или Stockmann, владельцы небольших частных магазинов – это те, кто всегда может прийти людям на помощь, когда это необходимо».