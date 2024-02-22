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ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски сверкнула пышной грудью в атласном мини-платье

Limon.ee
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Эмили Ратаковски.
Эмили Ратаковски. Фото: Danny Moloshok

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратаковски показала в своем Instagram несколько снимков, сделанных на съемках рекламы духов от Viktor&Rolf Fragrances - Flowerbomb Tiger Lily, которые проходили в Майами, пишет TSN.

Модель позировала в молочном атласном платье с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь. Соблазнительный образ девушки дополняли черные босоножки на высоких каблуках и макияж, выполненный в коричневых оттенках.

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