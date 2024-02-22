Нищий, который собирает мусор и одевается в лохмотья, оказался миллионером

80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит лохмотья. Об этом пишет издание Bild.

Хайнц впервые привлек внимание журналистов в 2021 году, когда стало известно о его богатстве. Кроме семи домов и двух квартир, у немца лежало более полумиллиона евро на банковском счете. Недавно он решил потратить эти средства на приобретение еще одного жилья за 700 тысяч евро.

Интересно, что миллионер старается покупать объекты недвижимости в своем районе, чтобы иметь возможность добраться туда на велосипеде и собственноручно делать ремонт, если в этом будет необходимость.

«Мастера берут 55 евро за полчаса ремонта», - говорит Хайнц и добавляет, что большинство его домов даже не сдается в аренду, поскольку это не покрывает расходов на их содержание.

Инженер-электрик на пенсии утверждает, что всегда был бережливым, поэтому привык жить очень аскетично.

«Люди выбрасывают столько еды, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают в мусорку. Возможно, я куплю немного масла для жарки, если оно закончится, но большую часть продуктов нахожу именно в баках», - рассказывает он.

Ежемесячно немец получает 3600 евро пенсии, однако почти все деньги откладывает, ведь его единственные расходы - это пять евро на еду и интернет для ноутбука. О мобильном телефоне не может быть и речи, потому что это «слишком дорого».

Большинство своего времени миллионер проводит, собирая вещи со свалок и обменивая их на еду у соседей.

Поскольку у Хайнца нет близких родственников, он думает над тем, чтобы завещать часть своего имущества людям, которые арендуют у него жилье.