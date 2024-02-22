Валерий Меладзе впервые станет дедом. Беременность рассекретила его средняя дочь от первого брака Софико.
Валерий Меладзе сменит статус молодого отца на деда
25-летняя звездная наследница опубликовала фото в купальнике на пляже. Скорее всего, радостное событие в семье музыканта произойдет уже в конце весны.
Софико замужем за бизнесменом Саввой Байбаковым. Они узаконили отношения в сентябре 2022-го. Избранник девушки ведет закрытый образ жизни.
Недавно Софико вместе со старшей сестрой Ингой занялись ресторанным бизнесом в Москве.
Напомним, у Меладзе также есть трое детей от Альбины Джанабаевой. Они воспитывают сыновей Луку и Константина, а также дочь Агату.