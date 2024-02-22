Валерий Меладзе сменит статус молодого отца на деда

25-летняя звездная наследница опубликовала фото в купальнике на пляже. Скорее всего, радостное событие в семье музыканта произойдет уже в конце весны.

Софико замужем за бизнесменом Саввой Байбаковым. Они узаконили отношения в сентябре 2022-го. Избранник девушки ведет закрытый образ жизни.

Недавно Софико вместе со старшей сестрой Ингой занялись ресторанным бизнесом в Москве.

Напомним, у Меладзе также есть трое детей от Альбины Джанабаевой. Они воспитывают сыновей Луку и Константина, а также дочь Агату.