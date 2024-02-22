ФОТО ⟩ Новый спектакль для подростков «Почти смешной stand-up про мою жизнь» собрал полный зал в Русском Театре

Рассказ о жизни 14-летнего подростка от первого лица, его мысли, переживания и признания отзывались в зрительном зале, заполненном сверстниками главных персонажей. Публика сочувствовала, негодовала и радовалась вместе с юными героями. Взрослеть, оказывается, так непросто!

Показанная в спектакле история призывала к диалогу между родителями и детьми, к открытости, взаимному уважению и доверию.

До конца этого театрального сезона постановка будет играться еще несколько раз. Значит, тема взаимоотношений в «трудном» возрасте очень жизненная и наболевшая. Думается, что спектакль «Почти смешной stand-up про мою жизнь» «обречен» на долгую жизнь в репертуаре Русского театра.

Австрийская писательница Кристине Нёстлингер (1936 - 2018), по повести которой поставлен спектакль, автор более 150 книг для детей и подростков, многие из них она иллюстрировала сама. В 1984 году писательница была удостоена премии имени Г.Х.Андерсена, а в 2003 году стала лауреатом мемориальной премии А.Линдгрен. Ее книги переведены на 38 языков и полюбились юным читателям.

Русский театр решил познакомить нашу публику с замечательным автором и ее героями, в которых, возможно, зрители узнают себя - несовершенных, ошибающихся, живущих «нормальной жизнью» с ее радостями и невзгодами – в подростковом спектакле «Почти смешной stand-up про мою жизнь».