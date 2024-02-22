ВИДЕО ⟩ Эстонская светская львица предупреждает: к ее несовершеннолетней дочери приставал мужчина в автобусе

«Триин пришла домой вся в слезах из-за пожилого мужчины, который начал приставать к ней в автобусе 20А», – рассказала в среду днем Марью Карин в своей истории в Instagram. Инцидент, о котором идет речь, произошел с 18:10 до 18:30 в районе автобусной остановки Szolnok.

Примерно 30-40-летний мужчина начал приставать к 16-летней дочке Карин с сексуально неуместными вопросами, а также пытался всячески к ней прикасаться. «К счастью, она смогла выйти из автобуса», – добавила Карин. «Я собираюсь подать заявление в полицию прямо сейчас».

Позже Карин подтвердила в социальных сетях, что ее дочь, которая испытала страх, удалось успокоить и подать заявление в полицию.

Однако, рассказывая о случившемся, она хотела бы предостеречь всех молодых людей и родителей. «Чтобы наши дети могли спокойно возвращаться домой вечерами, и этот человек не смог причинить никому вреда!» – сказала она.

По словам дочери Карин, мужчине было около 30-40 лет, он был одет в синее пальто. «Будем рады, если найдуться свидетели случившегося в этом автобусе и дадут показания», – призвала Карин людей в социальных сетях.

«Моя Триин сегодня дома, все в порядке, заявление в полицию подано, Я знаю, что многие дети ездят домой из школ или треннировок на этом автобусе… У нас все хорошо, но у некоторых, возможно, дела могут обстоять хуже», – добавила Марью.

Комментарий полиции будет добавлен при первой возможности.