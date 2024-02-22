Отношения между золотой олимпийской медалисткой Эрикой Салумяэ и ее дочерью Шанти Гранд Уусталу испортились несколько лет назад. В интервью, опубликованном в День святого Валентина, дочь сказала, что надеется когда-нибудь помириться с матерью. «Если вы будете писать об этой семье в будущем, пожалуйста, не упоминайте мое имя», - попросила Салумяэ представителей СМИ, пишет Elu24.
Эрика Салумяэ о своих отношениях с единственной дочерью: «Если вы будете писать об этой семье в будущем, пожалуйста, не упоминайте мое имя»
Утром в День святого Валентина издание Naisteleht опубликовало откровенное интервью с дочерью Эрики Салумяэ Шанти Гранд Уусталу (в девичестве Сирли Салумяэ - прим. пер.), в котором она приоткрыла дверь в свою личную жизнь, а также рассказала о непростых отношениях с матерью.
В интервью Уусталу сказала, что после того, как она стала матерью, она больше понимает свою мать Эрику. «Я не теряю надежды, время принесет правильные решения. Мы обе хотели бы участвовать в жизни друг друга, но нам нужно дождаться подходящего момента», - говорит Уусталу в интервью Naisteleht.
«В течение многих лет мне не давали возможности общаться с дочерью и ее детьми».
После публикации интервью Эрика Салумяэ также вышла в социальные сети, чтобы обратиться к эстонским СМИ. «В течение многих лет мне не давали возможности общаться с дочерью и ее детьми», - отмечает Салумяэ и добавляет: «Тем не менее мое имя всегда упоминается в разговорах о ней и ее новой семье».
«Если человек отвернулся от меня как от матери, ему должно быть что сказать и показать миру, кроме той же матери, с которой не хочется общаться. Поэтому, если в будущем вы будете писать об этой семье, пожалуйста, не упоминайте мое имя», - попросила Салумяэ.
Отношения между Эрикой и ее дочерью Сирли были скандальными на протяжении многих лет, с тех пор как дочь откровенно рассказала о своей матери на страницах Kroonika. Затем Эрика попала на шоу Эвелин Ильвес «Эвелин», где подлила масла в огонь своих пикантных отношений с дочерью и запретила тогда еще несовершеннолетней Сирли выходить замуж за своего возлюбленного и отца ее ребенка.
«Возможно, это месть, а с другой стороны, возможно, эта враждующая семья хочет прорекламировать себя», - сказала Салумяэ в эфире, добавив, что вся ситуация сильно преувеличена. «Я думаю, что у Сирли все хорошо. У них такая замечательная жизнь. У них большая территория, бассейн. Очень хорошая жизнь для юга. Я думаю, у Сирли все хорошо», - считает Салумяэ.
В 2017 году телеканал TV3 сообщил, что Эрике не сообщили о свадебной церемонии ее собственной дочери.