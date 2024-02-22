Объявленная мертвой женщина ожила и начала шевелиться в морге

В больнице Сан-Хуан-де-Диос (Гватемала) произошел ужасный инцидент: молодая женщина с признаками сильного недоедания, которая была признана мертвой, неожиданно начала двигаться в мешке для трупов в морге через 5 часов после констатации смерти. Об этом случае написало издание Azteca Guate.

По словам пресс-секретаря больницы, пациентка была госпитализирована в «нестабильном состоянии» с жалобами на церебральный паралич и приступы судорог. После 30 минут оказания экстренной помощи ее признали умершей: медики не обнаруживали у нее никаких признаков жизни, в частности мозговой активности или дыхания.

«После этого тело женщины было передано в морг в рамках установленного протокола», - добавил пресс-секретарь.

Однако через пять часов работники морга услышали звуки и увидели, что мешок для трупов начал двигаться. Они немедленно вызвали врачей из отделения неотложной помощи.

Реанимационные действия не дали результата, поэтому пациентку во второй и последний раз констатировали умершей. Больница выразила соболезнования ее семье и всем близким.

Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей.

«Гватемальская система здравоохранения - это просто ужас», - написал под опубликованным в социальных сетях видео один из них. Другой комментатор защитил репутацию больницы, вспомнив случай, когда ему спасли жизнь в отделении интенсивной терапии.

Пока неизвестно, будет ли расследоваться этот случай представителями местных властей. Пресс-служба больницы Сан-Хуан-де-Диос не комментирует подробности инцидента, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных пациентки.