ЭТО БЫЛА КАКАЯ-ТО ШУТКА ⟩ Звездный шеф-повар Йоэль Острат упоминается в громком деле о торговле наркотиками

«Доброе утро! Премьер-министр вернулся в город, может, испечем?». Именно такое сообщение отправил шеф-повар и ресторатор Йоэль Острат в августе 2022 года, согласно судебным документам. Получатель сообщения - Калев Коорт, который уже более полугода находится под стражей и обвиняется прокуратурой в незаконном обращении с крупными партиями наркотиков с целью получения финансовой выгоды.

«Если такое сообщение и было, то, скорее всего, это была какая-то шутка между нами двумя в то время», - говорит телешеф, утверждая, что его не вызывали на допрос. Но он признается, что знает Коорта более 15 лет.