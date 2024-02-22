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ЭТО БЫЛА КАКАЯ-ТО ШУТКА ⟩ Звездный шеф-повар Йоэль Острат упоминается в громком деле о торговле наркотиками

Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
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Фото: Kristjan Teedema / Joel Ostrat / fotomontaaž

«Доброе утро! Премьер-министр вернулся в город, может, испечем?». Именно такое сообщение отправил шеф-повар и ресторатор Йоэль Острат в августе 2022 года, согласно судебным документам. Получатель сообщения - Калев Коорт, который уже более полугода находится под стражей и обвиняется прокуратурой в незаконном обращении с крупными партиями наркотиков с целью получения финансовой выгоды.

«Если такое сообщение и было, то, скорее всего, это была какая-то шутка между нами двумя в то время», - говорит телешеф, утверждая, что его не вызывали на допрос. Но он признается, что знает Коорта более 15 лет.

Во вторник утром в Тартуском уездном суде начался крупный судебный процесс, на котором будут судить Калева Коорта и еще пятерых человек.

В то время как Коорт обвиняется в хранении и продаже кокаина, пять других мужчин предстали перед судом, поскольку были клиентами Коорти. Максимальный приговор, который может быть вынесен Коорту, - пожизненное заключение.

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