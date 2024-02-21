В ЕВРОПУ НЕ ПРИЕДЕТ ⟩ Концерт певицы Zivert в Риге отменен из-за проблем со здоровьем

Юлия Зиверт, более известная как Zivert, вышла на связь с поклонниками. 33-летняя певица сообщила, что ее состояние ухудшилось. Старые проблемы со здоровьем стали прогрессировать.

«Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас просто мой организм бьет в колокол о том, что настало время подумать о себе и выбрать в этой ситуации себя и свое здоровье», - пояснила Юлия.

«Моей командой было принято решение категорически запретить мне физическую нагрузку. Как следствие, отменяются все мои концерты и корпоративы в российских городах как минимум до осени», - сказала артистка.

Она добавила, что концерты в России перенесут на другие даты, а вот намеченные выступления в Европе, которые уже переносились во время пандемии, будут отменены. Билеты зрители смогу сдать и вернуть деньги. «Не могу больше подводить европейского слушателя», - призналась певица.

Концерт в Риге, который был намечен на 13 июля 2024 года, теперь отменен. Информация о возврате билетов пока не появилась.

Также еще в 2022 году в Таллинне должен был состояться концерт певицы, но и он был перенесен сначала на ноябрь 2023 года, а позже на 2024 год. «В связи с невозможностью сформировать полностью европейский тур певицы Zivert, сообщаем, что концерт переносится на 2024 год. Новая дата будет понятна, только после объявления нового тура менеджментом артиста», - сказано на странице Piletilevi. Можно предположить, что ждать Zivert в Таллинне тоже не стоит.