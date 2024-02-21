«Я вернулась домой из путешествия», - сообщила блогер Mallukas в понедельник в социальных сетях. Скриншот, на котором блогер объявила о своем возвращении домой, вызвал больший резонанс. Она раскрыла имена двух мужчин, с которыми спала светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. Последняя, однако, якобы подала на блогера в суд! «Да пребудет с ней Бог в этом путешествии», - комментирует блогер порталу Elu24.
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«НЕКОТОРЫЕ ПРОСТО НЕ УЧАТСЯ!» ⟩ Очередной скандал: эстонская светская львица подает в суд на блогера, раскрывшую имена ее «любовников»
На прошлой неделе светская львица Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своей платформе запись под названием «Два мужчины, на которых я оглядываюсь с величайшей благодарностью», в которой она приоткрывает дверь в свою личную жизнь и рассказывает о своих отношениях с мужчинами.