«НЕКОТОРЫЕ ПРОСТО НЕ УЧАТСЯ!» ⟩ Очередной скандал: эстонская светская львица подает в суд на блогера, раскрывшую имена ее «любовников»

На прошлой неделе светская львица Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своей платформе запись под названием «Два мужчины, на которых я оглядываюсь с величайшей благодарностью», в которой она приоткрывает дверь в свою личную жизнь и рассказывает о своих отношениях с мужчинами.