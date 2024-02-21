Вышел трейлер фильма про пережившего ампутацию ступней и рук фигуриста Романа Костомарова

В нем сам фигурист рассказывает, что ему довелось пережить, и признается, что самым страшным был момент, когда врачи попросили дать разрешение на ампутацию ступней и кистей рук. До сих пор олимпийский чемпион не перестает думать, что бы произошло, если бы он отказался от операции.