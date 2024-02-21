ФОТО ⟩ Данила Козловский показал четырехлетнюю дочь, проживающую в США

Данила Козловский, по всей видимости, уехал в США. Он не мог пропустить день рождения своей дочки Оды, который малышка отмечает 20 февраля. Актер в свое время приехал в Ольгой Зуевой в Америку, но позже пара рассталась.

Однако они продолжают вместе воспитывать наследницу. Звезда фильма «Чернобыль» привез имениннице подарки. Он опубликовал фото, на которых девочка в розовом платье разбирает дома подарки. Она сразу примерила шубку, которая ей понравилась.

Также Данила показал кадры, которые были сделаны на море. Он дал понять, что возил свою наследницу отдыхать в теплые края к пальмам и пляжу. Поклонники отметили, что в четыре года дочка актера уже растет настоящей модницей. Ее лицо пара пока не дает разглядеть фанатам. Но многие уверены, что она унаследовала мамино обаяние и красоту.

Напомним, что Козловский строит отношения с Оксаной Акиньшиной. Иногда пара вместе выходит в свет. Однако о своем романе они прдпочетают ничего не рассказывать. Уже больше года актер не снимается, предпочитая участвовать в разных проектах в Европе. Он часто летает в Америку, чтобы повидаться с наследницей.