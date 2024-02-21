29-летняя девушка, страдающая церебральным параличом - неврологическое расстройство, влияющее на контроль мышц и двигательные навыки, - сказала, что ее инвалидность вызвала проблемы в школе, что сделало ее легкой мишенью для издевательств, пишет Mirror.

Когда издевательства усилились, один из популярных мальчиков начал ее защищать, а когда он оставил ей свои тетради, она поняла договоренность.

Она сказала: «И так начались наши симбиотические отношения. Издевательство прекратилось, и я каждый день делала ему домашнее задание. Мы никогда об этом не говорили. Так продолжалось почти три года, и его оценки пошли вверх. Я была просто благодарна, что могу чувствовать себя спокойно в школе. Мы закончили обучение и больше никогда не разговаривали, и я его больше не видела».

Однако недавно он обратился к ней в Instagram и рассказал, как хорошо ему жилось. Также он предложил купить ей дом и машину: «Сначала я подумала, что это мошенничество, но мы связались по видеосвязи, он показал мне вещи, и это оказалось правдой».