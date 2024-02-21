Певец Стефан отпраздновал важную дату со своей женой в уютном ресторане в центре Таллинна

В Instagram-stories Виктория Айрапетян поделилась, что они с мужем Стефаном вместе уже шесть лет.

В социальных сетях она поделилась милым снимком, на котором пара ужинает с маленькой дочкой в ресторане La Cucina di Orm в Старом городе.

Кроме того, в прошлом году, когда Стефан и Виктория отмечали пять лет совместной жизни, пара провела время в отеле Kalev Spa и насладилась кулинарными изысками в том же ресторане Старого города. «Все было очень вкусно!!!» - поделился Стефан своими впечатлениями в Instagram в прошлом году. «Ванилое канноли - бомба!».

Совсем недавно Стефан и Виктория отпраздновали первый день рождения своей дочери Майи. «Нашей любимой Майе исполнился год», - сообщила жена Стефана в социальных сетях в конце декабря, поделившись несколькими замечательными семейными фотографиями в Instagram.

Прошлым летом пара также отпраздновала свадьбу. Шикарная свадебная вечеринка состоялась 26 августа в уютном особняке Siidrifarm.