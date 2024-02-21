КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Житель Таллинна шокирован «цветущими» помидорами на прилавке Maxima

Таллиннец Василий после рабочего дня отправился за продуктами в ближайший к своему дому продуктовый магазин, которым оказался Maxima.

Выбирая овощи, Василий обратил внимание на коробочку с томатами черри, и решил купить именно их. Но подняв упаковку, покупатель обнаружил на дне большое количество плесени. «Плесень занимала почти третью часть коробки. Как такое возможно?», - спрашивает возмущенный покупатель. Ему пришлось продолжить поиски и выбрать что-то другое. Неприятный осадок, по его словам, после посещения магазина остался.

Читатель обратился к нам с просьбой узнать, как подобные товары оказываются на прилавках.

Фото: Postimees

Мы обратились за комментарием в Maxima Eesti OÜ. На наш запрос ответила руководитель отдела по связям с общественностью Ингрид Пийрсалу.

Пийрсалу сказала, что они проверили данный случай и считают, что скорее всего он является единичным. Также представитель сети предположила, как могла возникнуть такая ситуация: «В торговом зале упаковки с помидорами находятся в картонной коробке, и если посмотреть на верхнюю часть упаковок, то плесени порой не видно, поэтому, вероятно, она и осталась незамеченной сотрудниками магазина. Если внутри упаковки и было небольшое количество плесени, то температура в торговом зале несколько выше, чем на складе, а такая температура хранения способствует быстрому развитию плесени», - сказала она.

«Мы приносим извинения покупателю, который получил неприятные впечатления от посещения магазина. Мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась», - принесла извинения представительница торговой сети. Также она добавила, что сотрудники магазинов регулярно проверяют качество овощей и фруктов в течение дня.