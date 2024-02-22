Уже на следующей неделе начнуться школные каникулы, которые пройдут с 26 февряля по 3 марта. Таллинн предлагает различные занятия на этот период, что бы дети и молодежь не сидела без дела.
Время для творческого и спортивного отдыха! Чем в столице занять ребенка во время школьных каникул
Провести школьные каникулы приглашает Дом Кодулинна и предлагает детям от 4 до 18 и старше посетить башни городской стены, пройти к городской стене через башню Нунна, а также осмотреть башни Сауна и Кульдяла. На последнем этаже башни Нунна можно рисовать и раскрашивать. Необходимая бумага, карандаши, акварель и пастель имеются в наличии. В Доме Кодулинна можно играть в настольный теннис, фортепиано, настольные игры и рисовать
Кесклиннаский молодежный центр предлагает мероприятия на школьных каникулах детям от 8 до 17 и старше. Программа состоит из несокльких дней, в которую входят кружок кулинарии, кружок творчества, день настольных игр, турнир по Rocket League PlayStation5, посещение Русского театра и просмотр спектакля «Императорский безумец». В молодёжном центре можно интересно провести время с друзьями или найти новых друзей, реализовать свою идею, проект, делать домашние задания, получить помощь, совет.
Пыхья-Таллиннский молодёжный центр организовывает день посещения Музея кино. Вместе с центром можно будет посетит постоянную выставку «Дубль ОДИН» Музея кино, где ваши дети получат более точное представление о процессе кинопроизводства и рассмотрят различные этапы кинопроизводства.
Мастерская по керамике Ныммеской студии стекла и керамики предлагает детям от 6 до 16 лет на выбор изготовить в творческой мастерской керамический предмет для быта или небольшую скульптуру, которую после покрывают глазурью в тот же день. Изделия можно мыть в посудомоечной машине и они подходят для повседневного использования в качестве посуды.
Помимо разноплановых мероприятий, город предлагает детям спортивные и творческие лагеря.
Эстонский музей природы приглашает детей от 9 до 12 лет принять участие в однодневном лагере на зимних каникулах. Лагерь проходит на русском языке, при этом используются термины на эстонском. В ходе увлекательной программы дети смогут изучить следы разных животных, узнать какие бывают норы и берлоги, исследовать невидимые тропы муравьев, потрогать шерсть разных млекопитающих и поучаствовать в познавательных квестах.
Городской лагерь Proto приглашают детей в возрасте 7-10 лет на «Зимние открытия». Детям предоставят возможность исследовать, испытать и открыть для себя чудеса зимы посредством веселых и познавательных мероприятий. Также можно играть в настольный хоккей, построенный своими руками, а в выставочном зале состоится охота за сокровищами.
Творческая смена городского лагеря «Кубики и краски» предлагает провести зимние каникулы вместе с iSmart Club! Школа робототехники iSmart Club приглашает девочек и мальчиков от 6 до 12 лет в городской лагерь «Кубики и краски» на зимних каникулах. Дети смогут своими руками научиться рисовать с помощью кубиков LEGO и ваять скульптуры.
В кулинарном лагере дети от 7 до 10 лет смогут готовить и дегустировать вкусную еду, вместе откроют кулинарные хитрости и приготовят интересные блюда. Помимо кулинарии, детей ждут увлекательные экскурсии по городу, поход в кино, посещение музея Банка Эстонии и известное в Старом городе кафе «Компрессор». Лагерь предлагает прекрасную возможность найти новых друзей, разделить общие интересы и развить социальные навыки.
С этого года программу каникул можно узнать на новой платформе, где помимо происходящего на каникулах собраны данные о занятиях и в другое время. Новая платформа позволяет при помощи фильтров быстро найти важную или интересующую информацию.