Время для творческого и спортивного отдыха! Чем в столице занять ребенка во время школьных каникул

Провести школьные каникулы приглашает Дом Кодулинна и предлагает детям от 4 до 18 и старше посетить башни городской стены, пройти к городской стене через башню Нунна, а также осмотреть башни Сауна и Кульдяла. На последнем этаже башни Нунна можно рисовать и раскрашивать. Необходимая бумага, карандаши, акварель и пастель имеются в наличии. В Доме Кодулинна можно играть в настольный теннис, фортепиано, настольные игры и рисовать

Кесклиннаский молодежный центр предлагает мероприятия на школьных каникулах детям от 8 до 17 и старше. Программа состоит из несокльких дней, в которую входят кружок кулинарии, кружок творчества, день настольных игр, турнир по Rocket League PlayStation5, посещение Русского театра и просмотр спектакля «Императорский безумец». В молодёжном центре можно интересно провести время с друзьями или найти новых друзей, реализовать свою идею, проект, делать домашние задания, получить помощь, совет.

Пыхья-Таллиннский молодёжный центр организовывает день посещения Музея кино. Вместе с центром можно будет посетит постоянную выставку «Дубль ОДИН» Музея кино, где ваши дети получат более точное представление о процессе кинопроизводства и рассмотрят различные этапы кинопроизводства.