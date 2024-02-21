ВИДЕО ⟩ Уилл Смит подшутил над искусственным интеллектом и опубликовал видео, где он забавно поглощает спагетти

55-летний американский актер Уилл Смит, известный ролями в фильмах «Я – легенда», «Люди в черном», «Хэнкок» воплотил в реальность видеоролик, который в прошлом году сгенерировал искусственный интеллект и он приобрел большую популярность. Свою версию поедания спагетти актер опубликовал на своей странице в инстаграм.

В частности, на видео Уилл Смит жадно поедает спагетти в различных локациях и кадрах. Видео полностью пародирует версию искусственного интеллекта, которая была создана с его участием в 2023 году.

«Это выходит из-под контроля!», – в шутку подписал свое видео актер.

За сутки версия Уилла Смита в реальном исполнении набрала уже более 1 миллиона просмотров. Конечно же поклонники не обошли оригинальность актера и активно начали комментировать его версию видеоролика:

«Я всегда знал, что Уилл любит макароны», «Брат, он это действительно делает», «Невозможно не любить Уилл, гений!», «Почему мне это так нравится?», «В западной Филадельфии родился и вырос, пробуя макароны, он проводил большую часть своих дней...», «Подсказка: Уилл Смит ест изысканную тарелку со спагетти за рекордное время, высокая детализация, рендеринг 4K, кинематографичный», «Никогда не думал, что увижу живую версию».