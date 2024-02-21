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При оплате топлива со счета клиента средства снялись дважды: Circle K объясняет, что произошло

Трийн Роос
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Фото: Eero Vabamägi

В группе EZ-дуны! в Facebook появилось сообщение от клиента Circle K, который пользуется опцией оплаты через приложение. Ему показалось, что система дважды списала с его счета одну и ту же сумму. «Я заправлялся с помощью приложения несколько раз, но это первый раз, когда с меня дважды сняли деньги», - говорит он. Представитель Circle K говорит, что резервирование платежа и снятие брони происходит в банке, пишет Elu24.

В группе EZ-дуны! в Facebook Виталий написал, что в последний раз, когда он покупал топливо на АЗС Circle K, ему показалось, что у него забронировали одну и ту же сумму дважды.

«Уважаемые, вопрос к тем из вас, кто заправляется с помощью приложения Circle-K, может, с вами тоже такое случалось? Я заправился в пятницу, забронировали, как обычно, составляет 150 евро, сняли стоимость топлива - 78,47 евро, а остальная сумма вернулась. Деньги были списаны со счета, как только я поставил заправочный пистолет на место. В воскресенье я получил уведомление о том, что с моего счета снова списано 78,47 евро. На счету осталось меньше денег ровно на эту сумму», - написал Виталий.

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