В группе EZ-дуны! в Facebook появилось сообщение от клиента Circle K, который пользуется опцией оплаты через приложение. Ему показалось, что система дважды списала с его счета одну и ту же сумму. «Я заправлялся с помощью приложения несколько раз, но это первый раз, когда с меня дважды сняли деньги», - говорит он. Представитель Circle K говорит, что резервирование платежа и снятие брони происходит в банке, пишет Elu24.
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При оплате топлива со счета клиента средства снялись дважды: Circle K объясняет, что произошло
В группе EZ-дуны! в Facebook Виталий написал, что в последний раз, когда он покупал топливо на АЗС Circle K, ему показалось, что у него забронировали одну и ту же сумму дважды.