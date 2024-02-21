При оплате топлива со счета клиента средства снялись дважды: Circle K объясняет, что произошло

В группе EZ-дуны! в Facebook Виталий написал, что в последний раз, когда он покупал топливо на АЗС Circle K, ему показалось, что у него забронировали одну и ту же сумму дважды.

«Уважаемые, вопрос к тем из вас, кто заправляется с помощью приложения Circle-K, может, с вами тоже такое случалось? Я заправился в пятницу, забронировали, как обычно, составляет 150 евро, сняли стоимость топлива - 78,47 евро, а остальная сумма вернулась. Деньги были списаны со счета, как только я поставил заправочный пистолет на место. В воскресенье я получил уведомление о том, что с моего счета снова списано 78,47 евро. На счету осталось меньше денег ровно на эту сумму», - написал Виталий.