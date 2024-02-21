Решение местного самоуправления предоставить своим сотрудникам выходной день вызвало негодование у народа

«Отдых с оплатой. Самоуправление устало...», - поделился на прошлой неделе один из жителей в группе Facebook Rae valla asjad, к которому он добавил постановление муниципалитета Раэ об организации рабочего времени 23 февраля.

В нем говорится, что на основании Закона об организации местного самоуправления, Закона о трудовых договорах, Закона о гражданской службе и Устава муниципалитета Раэ заместитель мэра муниципалитета Раэ, действуя в качестве мэра муниципалитета Раэ, предоставит всем сотрудникам и членам муниципалитета Раэ дополнительный день отдыха 23 февраля. Оплата труда всех сотрудников сохраняется.