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Решение местного самоуправления предоставить своим сотрудникам выходной день вызвало негодование у народа

Анналийза Кёсс
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Фото: Rae valla dokumendiregister

«Я глубоко удивлен тем, с каким рвением муниципалитет постоянно ищет новые льготы», - гражданин критикует в социальных сетях  решение волости Раэ предоставить дополнительный выходной день работникам местного самоуправления 23 февраля. «Заявителю не стоит беспокоиться, так как три часа отгула в данном случае точно не повлияют на выполнение работы», - заявил глава волости Раэ.

«Отдых с оплатой. Самоуправление устало...», - поделился на прошлой неделе один из жителей в группе Facebook Rae valla asjad, к которому он добавил постановление муниципалитета Раэ об организации рабочего времени 23 февраля.

В нем говорится, что на основании Закона об организации местного самоуправления, Закона о трудовых договорах, Закона о гражданской службе и Устава муниципалитета Раэ заместитель мэра муниципалитета Раэ, действуя в качестве мэра муниципалитета Раэ, предоставит всем сотрудникам и членам муниципалитета Раэ дополнительный день отдыха 23 февраля. Оплата труда всех сотрудников сохраняется.

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