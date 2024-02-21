Девушка поделилась с подписчиками своим болезненным уроком, чтобы никому больше не пришлось пройти через подобное, пишет Naine.
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ВИДЕО ⟩ Девушка получила болезненный урок на всю жизнь: нельзя делать две популярные бьюти-процедуры одновременно
Четыре дня назад Нина Флорес поделилась своим опытом в TikTok. В видеоролике, который на данный момент просмотрели почти 800 000 раз, она выступила с публичным призывом: «Не используйте продукты, содержащие ретинол, если вы собираетесь делать эпиляцию и ламинирование бровей».