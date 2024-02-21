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ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Голосование по повестке дня Рийгикогу было прервано из-за отсутствия молотка

Кетлин Крузе
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Молоток пропал!
Молоток пропал! Фото: Kuvatõmmis videost

«Начали искать под тетрадью молоток?» – шутяткомментаторы под активно распространяющимся в средствах массовой информации роликом, в котором председатель Рийгикогу Тоомас Кивимяги объявляет, что вынужден приостановить голосование, поскольку пропал его молоток, пишет Elu24.

«Пожалуйста, выскажите свою позицию и проголосуйте», – разнеслось по залу Рийгикогу 19 февраля, за мгновение до того, как Тоомас Кивимяги прервал голосование. «Кто-то украл молоток!» – сказал Кивимяги, после чего из зала послышался взрыв смеха.

Почти через минуту в зал принесли новый молоток.

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