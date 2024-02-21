ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Голосование по повестке дня Рийгикогу было прервано из-за отсутствия молотка

«Пожалуйста, выскажите свою позицию и проголосуйте», – разнеслось по залу Рийгикогу 19 февраля, за мгновение до того, как Тоомас Кивимяги прервал голосование. «Кто-то украл молоток!» – сказал Кивимяги, после чего из зала послышался взрыв смеха.