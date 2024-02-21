«Мне тоже сказали, что было бы неплохо побыстрее выписаться, чтобы не подхватить что-нибудь», - жалуется Юлле, чей пожилой отец был заражен бактерией ESBL в Северо-Эстонской Региональной больнице. Доктор Майт Альтметс, заведующий отделением инфекционного контроля в Северо-Эстонской региональной больнице, сказал, что бактерии действительно могут долгое время жить в кишечнике человека, не причиняя ему вреда.
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Жительница Таллинна обвиняет больницу в заражении ее отца опасными бактериями
«Они даже напечатали прекрасную брошюру, в которой говорится, что делать если вы заразились этой бактерией, что это такое и как с ней бороться», - рассказала Юлле редакции, отметив, что до сих пор об этой бактерии говорили мало.