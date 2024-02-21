ГОТОВЬТЕСЬ К ПРЕМИИ И ПОДАРКАМ ⟩ Глоба назвала три знака Зодиака, чья жизнь заиграет новыми красками

Астролог Тамара Глоба на своем Telegram-канале рассказала, что у представителей трех знаков Зодиака изменится жизнь уже в конце февраля.

Львам последний зимний месяц подарит благосклонность начальства и поддержку коллектива. Астролог советует им как можно больше времени проводить в компании других людей, ведь именно там Львы смогут встретить кого-то, кто станет их покровителем. Новые связи помогут представителям этого знака взглянуть на жизнь по-новому.

Стрельцов же ждет благоприятное изменение их финансового положения. Глоба обращает внимание, что не стоит игнорировать советы старых знакомых. Также конец месяца сулит Стрельцам получение дорогих подарков и прибавку к зарплате.

Козерогов ждет интересное будущее, им придётся выйти из зоны комфорта. Однако не стоит из-за этого переживать, ведь близкие помогут Козерогам справиться со всеми беспокойствами. Однако унывать не стоит, ведь по словам астролога, все испытания пойдут на благо, и уже в самом ближайшем будущем Козерогов ждёт финансовый и карьерный успех.