Согласно обвинению, дедушка и любитель бадминтона Калев является крупным наркоторговцем, который снабжал своих друзей кокаином. В случае признания виновным 62-летнему мужчине, ранее не судимому по уголовным делам, может грозить пожизненное заключение. Что интригует во всем деле, так это то, что на скамью подсудимых сели его «клиенты». «Очень известные люди, которых отстранили либо из-за известности, либо по каким-то другим причинам, владели гораздо большими партиями», – говорит адвокат одного из обвиняемых.
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Эстонский любитель бадминтона, который якобы снабжал своих друзей кокаином, предстал перед судом
Во вторник, чуть раньше десяти часов утра, когда заходишь в здание Тартуского уездного суда, то сталкиваешься с настоящей суетой. Длинная очередь из людей, ожидающая своей очереди. Большинство из этих людей направляются на третий этаж, где проходит первое слушание по одному из крупнейших дел о наркотиках за последние несколько лет, где изначально запланировано более 30 судебных заседаний.