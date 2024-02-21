Эстонский любитель бадминтона, который якобы снабжал своих друзей кокаином, предстал перед судом

Во вторник, чуть раньше десяти часов утра, когда заходишь в здание Тартуского уездного суда, то сталкиваешься с настоящей суетой. Длинная очередь из людей, ожидающая своей очереди. Большинство из этих людей направляются на третий этаж, где проходит первое слушание по одному из крупнейших дел о наркотиках за последние несколько лет, где изначально запланировано более 30 судебных заседаний.