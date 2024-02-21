Знаменитая актриса фильмов для взрослых покончила с собой в собственном доме

Кейни работала порноактрисой, эротической меделью, а также имела свою студию танцев на пилоне, ведь очень любила танцы. Однако, по словам подруг, она имела проблемы психического характера и постоянно чувствовала себя одинокой.

«К сожалению, несмотря на все ее впечатляющие достижения и таланты, с годами у Кейни начались серьезные проблемы с психическим здоровьем», - отметили девушки.

Что известно о Кейни Линн Картер

Девушка начала свою карьеру в порноиндустрии в начале 2000-х годов. Она снималась в таких фильмах для взрослых как Официальная пародия на «Молчание ягнят» и «Холостые с детьми XXX». Интересно, что Кейни даже несколько раз номинировали на премию «Adult Video News», а в 2011 году она была номинирована на звание «Лучшей исполнительницы года».

На Кейни было подписано 300 тысяч пользователей на сайте для взрослых.