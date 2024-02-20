Том Круз уже познакомился с детьми новой избранницы

Мужчина настроен на серьезные отношения.

61-летний Круз не тратит времени впустую и налаживает отношения с детьми новой избранницы. Известно, что 36-летняя Эльсина имеет сына и дочь от экс-брака с российским олигархом Дмитрием Цветковым. Пара оформила свой развод в 2021 году после скандала с разделением имущества. Затем Хайрова получила британское гражданство и уехала из России, пишет Page Six.

Как прошла встреча Тома Круза с детьми - не отмечается. Знакома ли Эльсина с тремя детьми актера от предыдущих отношений с Николь Кидман и Кэти Холмс - тоже пока неизвестно.

Том Круз и Эльсина Хайрова, по слухам, имеют отношения последние несколько месяцев. Они познакомились в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре. Сейчас они часто посещают светские мероприятия в Лондоне. Поговаривают, что актер регулярно остается на ночь в роскошной квартире девушки. Однако ни Том, ни россиянка не афишируют свой роман.