Школа «Тедди» в Оксфорде: где будет учиться принц Джордж

Кейт Миддлтон и принц Уильям решают, куда отправить учиться их старшего сына, принца Джорджа. И теперь они присматриваются к престижной Школе Святого Эдварда в Оксфорде, стоимостью 47 тысяч фунтов стерлингов в году, которую также называют Школой «Тедди». Об этом пишет Daily Mail.

Расположенная на севере Оксфордшира школа может похвастаться множеством впечатляющих удобств, которые точно придутся по душе юному принцу. Экологичное учреждение учит учеников быть «амбициозными, но не высокомерными».

Принцесса Кейт перенесла успешную плановую операцию на брюшной полости более трех недель назад и в настоящее время отдыхает в своем виндзорском доме - коттедже Аделаида, так что у нее есть время на семейные дела.

Инсайдеры уже сообщили, что принц и принцесса Уэльские посетили школу «Тедди» и остались довольны.

Учреждение совместного обучения, основанное в 1863 году преподобным Томасом Чемберленом, может похвастаться талантливым директором Аластером Чирнсайдом. Будучи студентом Оксфорда, он получил поздравительную награду (которая присуждается, возможно, только раз в десятилетие за исключительные блестящие достижения) по классическому и французскому языку, а также получил награду за греблю в легковесной команде Оксфорда.

На своем веб-сайте директор подчеркивает «дух инклюзивности» школы.

Он добавляет: «У всех должна быть возможность принять участие и преуспеть. Счастье детей и их способность понимать, что сделает их счастливыми, важнее всего остального».

Что касается учебной программы, на веб-сайте школы поясняется, что ученикам предлагается не ограничиваться результатами экзаменов и сосредоточиться на долгосрочных жизненных целях.