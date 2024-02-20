Женщина нашла в саду «камень», стоимость которого ее сильно удивила

Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде «камень», который стоит около 6 тысяч долларов. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Эмбер обрабатывала участок, держа на руках свою 9-месячную дочь Элизу, когда вдруг заметила в почве странный камень. С помощью специального инструмента женщина выкопала его наружу.

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти с ярко-зеленой и синей окраской (сапфир парти, как правило, сочетает два или более разных цветов).

«Мы думали, что это маленький, ничего не стоящий камешек, а он оказался настоящим сапфиром с прекрасным кусочком хрусталя внутри. Никогда и подумать не могли, что найдем что-то подобное. Он имеет просто потрясающее сочетание цветов», - отметила Эмбер.

По ее словам, такой экземпляр сапфира парти после огранки может стоить до 2 тысяч долларов за карат. Следовательно, общая стоимость находки примерно 6 тысяч долларов.

«Мы, пожалуй, сможем вырезать из него камни в 3-4 карата. Многое будет зависеть от того, как именно его огранят», - пояснила женщина.

Стоит отметить, что муж Эмбер, Мэтт, профессионально занимается поиском драгоценных камней в Квинсленде. Возможно, именно благодаря ему женщина смогла обнаружить свою находку.

К слову, сапфиры парти с невероятным двойным оттенком часто вставляют в обручальные кольца и другие ювелирные украшения.