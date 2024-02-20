ФОТО ⟩ Разбитый автомобиль в самом центре Таллинна вызывает у горожан вопросы

Каждый день таллиннцы проходят мимо полуразрушенной стены в квартале Ротерманни, которая уродливо контрастирует с современными зданиями. «Эта опасная и полуразрушенная стена беспокоит меня уже давно. Я не понимаю, почему ее нельзя снести или восстановить», - спрашивает Анна. За стеной находится сильно поврежденный красный автомобиль. Посмотрите на фотографии, чтобы узнать, что можно найти внутри и вокруг машины.