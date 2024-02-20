Вт, 20.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Разбитый автомобиль в самом центре Таллинна вызывает у горожан вопросы

Трийн Роос
Copy

Каждый день таллиннцы проходят мимо полуразрушенной стены в квартале Ротерманни, которая уродливо контрастирует с современными зданиями. «Эта опасная и полуразрушенная стена беспокоит меня уже давно. Я не понимаю, почему ее нельзя снести или восстановить», - спрашивает Анна. За стеной находится сильно поврежденный красный автомобиль. Посмотрите на фотографии, чтобы узнать, что можно найти внутри и вокруг машины.

«Я работаю в Metro Plaza, и этот разрушенный участок стены находится в непосредственной близости с Metro Plaza», - говорит Анна, которая проходит мимо полуразрушенной стены во время ежедневной прогулки на обед. «За этими руинами прячется разбитая красная машина», - добавляет она.

Анна также опубликовала фотографии машины за стеной в группе Facebook «EZ-дуны!». «Я не знаю, почему эта машина стоит там и привлекает  внимание», - написала она. В комментариях прозвучали самые разные варианты. Некоторые говорят, что знают владельца и машина стоит там уже пять недель. «Я не знаю, правда ли это», - сказала Анна порталу Elu24.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх