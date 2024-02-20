Каждый день таллиннцы проходят мимо полуразрушенной стены в квартале Ротерманни, которая уродливо контрастирует с современными зданиями. «Эта опасная и полуразрушенная стена беспокоит меня уже давно. Я не понимаю, почему ее нельзя снести или восстановить», - спрашивает Анна. За стеной находится сильно поврежденный красный автомобиль. Посмотрите на фотографии, чтобы узнать, что можно найти внутри и вокруг машины.
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ФОТО ⟩ Разбитый автомобиль в самом центре Таллинна вызывает у горожан вопросы
«Я работаю в Metro Plaza, и этот разрушенный участок стены находится в непосредственной близости с Metro Plaza», - говорит Анна, которая проходит мимо полуразрушенной стены во время ежедневной прогулки на обед. «За этими руинами прячется разбитая красная машина», - добавляет она.