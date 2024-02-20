Дом женщины подвергся нападению дикого животного: был нанес серьезный ущерб

Шарлотта Глейзер рассказала, что пришла домой с работы и обнаружила, что ее кухню «обыскали», а в дверях кладовки проделали дыру, об этом пишет UPI.

Она пошла следом разрушений вверх по лестнице, где увидела покусанную мебель и вырванные из стен розетки.

Полиция сказала шокированной женщине, что они ничего не могут поделать с диким животным, поэтому она вызвала волонтера. Мужчина обнаружил барсука-нарушителя, прятавшегося в мусорной корзине, опрокинутой в сторону.