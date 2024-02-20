Барсук ворвался в дом женщины на острове Уайт, Великобритания, и нанес ущерб на тысячи евро. Теперь владелице жилья придется раскошелиться на ремонт, пишет TSN.
Дом женщины подвергся нападению дикого животного: был нанес серьезный ущерб
Шарлотта Глейзер рассказала, что пришла домой с работы и обнаружила, что ее кухню «обыскали», а в дверях кладовки проделали дыру, об этом пишет UPI.
Она пошла следом разрушений вверх по лестнице, где увидела покусанную мебель и вырванные из стен розетки.
Полиция сказала шокированной женщине, что они ничего не могут поделать с диким животным, поэтому она вызвала волонтера. Мужчина обнаружил барсука-нарушителя, прятавшегося в мусорной корзине, опрокинутой в сторону.