Две противоположности: самый высокий в мире мужчина встретился с самой маленькой женщиной

В американской Калифорнии состоялась необычная встреча — самый высокий мужчина в мире Султан Кёсен встретился и вживую пообщался с самой низкой женщиной Джьоти Амге. Об этом пишет издание The Telegraph.

251-сантиметровый Султан Кёсен из Турции значительно превышает рост своей «компаньонки» по Книге рекордов Гиннеса Джьоти Амге из Индии, которая выросла всего до 60 см. Одна его нога длиной почти 37 сантиметров составляет более половины роста Амге.

Кстати, эта встреча стала уже второй для рекордсменов. Впервые они познакомились в 2018 году в Каире.

41-летний Кёсен официально признан самым высоким человеком в мире в 2009 году. К тому же ему принадлежит титул обладателя самых больших рук среди всех живых мужчин - 28,5 см от запястья до кончика пальца.

До 10 лет организм мужчины развивался нормально, но из-за опухоли гипофиза у него развился гигантизм. Сейчас великан спит на трехметровой кровати и заказывает индивидуальный пошив одежды.

Что касается 30-летней Джьоти Амге, то ее небольшой рост (62,8 см) обусловлен одной из форм карликовости - ахондроплазией. Это означает, что женщина никогда не вырастет выше определенной отметки.

В 15-летнем возрасте Джьоти установила рекорд как самый низкий подросток мира, а в 18 - как самая низкая женщина в целом. Недавно рекордсменка осуществила свою мечту, снявшись в американском сериале «Американская история ужасов». Сейчас у нее аж 1,4 млн подписчиков в Instagram.