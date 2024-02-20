Обычные лекарства не помогают? В соседней стране вспыхнула эпидемия чесотки

В Финляндии число случаев заражения чесоткой выросло в геометрической прогрессии, а в районе Университетской клиники Хельсинки (УКХ) это можно назвать эпидемией. «В дерматологическую клинику постоянно приходят пациенты, которым не помогли назначенные ранее лекарства», – говорит старший врач Катарина Ханнула-Йуппи , заведующая отделением кожных болезней УКХ, .

По словам Ханнулы-Йуппи, аналогичная ситуация наблюдается и в других частях Финляндии и во многих других странах. По данным Финского института здравоохранения и благосостояния (ФИЗиБ), заболеваемость чесоткой в ​​Финляндии за три года выросла в четыре раза.