Helsingin Sanomat сообщает, что в Хельсинки вспыхнула эпидемия чесотки. К сожалению, препараты, предназначенные для людей, оказались неэффективными, что нельзя сказать о лекарствах для домашних животных.
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Обычные лекарства не помогают? В соседней стране вспыхнула эпидемия чесотки
В Финляндии число случаев заражения чесоткой выросло в геометрической прогрессии, а в районе Университетской клиники Хельсинки (УКХ) это можно назвать эпидемией. «В дерматологическую клинику постоянно приходят пациенты, которым не помогли назначенные ранее лекарства», – говорит старший врач Катарина Ханнула-Йуппи, заведующая отделением кожных болезней УКХ, .