Банда пенсионеров: полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет

Полиция Италии арестовала банду из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известных в преступном мире Рима. Мужчины совершили серию вооруженных ограблений почтовых отделений в городе. Об этом пишет The Guardian.

Главарями банды были 70-летний Итало Де Витт по прозвищу «Немец», прославившийся в середине 1990-х годов после изощренного ограбления банка в районе Испанской лестницы и другой 75-летний мужчина, имя которого не называется. Сотрудники полиции думают, что он отвечал за наблюдение.

Еще один 68-летний сообщник, предположительно, был главным ответственным за ограбления, а другому 66-летнему мужчине было поручено достать дубликаты ключей от задних дверей почтовых отделений. В банде пенсионеров были еще «специалисты». Двое каменщиков в возрасте около 50 лет сверлили отверстия в стенах, работая по ночам или в выходные дни, чтобы облегчить ворам доступ.

Предположительно, старики виновны в краже почти 200 000 евро из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае прошлого года. Тогда двое пожилых мужчин, вооруженные пистолетами, вошли через черный ход и угрожали сотруднику, который загружал деньги в банкомат.

По данным итальянский СМИ, еще одно запланированное ограбление было сорвано, поскольку 66-летний член банды страдал недержанием мочи и нуждался в операции на простате.

Серия преступных деяний, которые были засняты на камеру, завершилась после неудачной попытки обчистить почтовое отделение в районе Дон Боско (расположенный к югу от Рима). Все шестеро были арестованы по обвинению в вооруженном ограблении.

Сообщалось, что предполагаемые грабители были «старыми знакомыми» полиции в преступном мире итальянской столицы. В 1995 году элегантно одетый Де Витт взял в заложники 15 банковских служащих, войдя в отделение Credito Italiano с помощью набора копий ключей во время обеденного перерыва и угрожая им оружием. Тогда он смог уйти с деньгами.