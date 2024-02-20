ФОТО ⟩ «Она была очень милой»: кузен Меган Маркл показал ее детские фото

Шон вспомнил, как отдыхал с Меган вместе на Гавайях, а также ездил с ней в Диснейленд.

Он рисует портрет очень счастливой семьи – в центре которой была Меган, которая получила частное образование и роскошные каникулы, а также трансатлантическую поездку в Лондон, где она была сфотографирована возле Букингемского дворца со своей лучшей подругой детства Нинаки Придди. Это очень не похоже на картину, которую рисовала сама Меган в письме Конгрессу в 2021 году, когда она рассказала, что ей приходилось работать с 13 лет и едва «сводить концы с концами».

В этом послании Меган утверждала, что ее родители изо всех сил пытались позволить себе обед в салат-баре Sizzler за 4,99 доллара и что в 13 лет она была вынуждена пойти на работу.

Но, по словам Шона, денег семье Меган «определенно хватало». Шон объяснил: «Я не думаю, что кто-то из нас был по-настоящему богат, но у нас было достаточно, и у нее определенно было достаточно. Дория ее очень любила. Мы это видели, мы все любили ее и счастливы, что ее жизнь сложилась именно так, как сложилась для нее».

Шон Джонсон — сын Джозефа Джонсона, дяди Маркл по материнской линии, который умер в возрасте 72 лет от застойной сердечной недостаточности в августе 2021 года.

Шон и Меган перестали общаться, когда им было чуть больше двадцати, но кузен герцогини надеется восстановить с ней связь.

Меган Маркл, как известно, не общается ни с кем из своего большого семейства, ограничив круг общения своим мужем, детьми и матерью Дорией. На ее роскошной свадьбе не было никого из ее «старой» жизни. Даже ее отец, Томас Маркл, не присутствовал после скандала с папарацци. Он также не видел своих внуков.