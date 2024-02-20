Комик и продюсер Семен Слепаков, который сейчас проживает в Израиле, написал стихотворение о смерти Алексея Навального. Строки артиста – это обращение к президенту России Владимиру Путину. «Промолчать не вижу возможности», – пишет у себя в Intagram Слепаков.
«Вы цинично и подло убили Навального!» Слепаков публично обратился к Путину
Интересно, что в своем стихотворении Слепаков привел Эстонию, как пример свободной, демократической страны. Строки юмориста пропитаны болью и отчаянием, в них он открыто обвиняет Путина и российскую власть в убийстве Навального.
В своем творческом обращении Семен Слепаков осуждает тех, кто стоит за убийством Навального, и призывает мировое сообщество к справедливости.