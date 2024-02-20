«Вы цинично и подло убили Навального!» Слепаков публично обратился к Путину

Комик и продюсер Семен Слепаков, который сейчас проживает в Израиле, написал стихотворение о смерти Алексея Навального. Строки артиста – это обращение к президенту России Владимиру Путину. «Промолчать не вижу возможности», – пишет у себя в Intagram Слепаков.